Решите задачу на движение: собственная скорость теплохода 27км/час скорость тече??ия реки 3км/час. сколько времени потратил теплоход на путь между двумя пристанями расстояние которых равен 120км,если он будет плыть: а)по течени...

Математика

Решите задачу на движение: собственная скорость теплохода 27км/час скорость тече??ия реки 3км/час. сколько времени потратил теплоход на путь между двумя пристанями расстояние которых равен 120км,если он будет плыть: а)по течению реки; б)против течения реки?

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