Решите задачу на движение: собственная скорость теплохода 27км/час скорость тече??ия реки 3км/час. сколько времени потратил теплоход на путь между двумя пристанями расстояние которых равен 120км,если он будет плыть: а)по течени...

Математика
Решите задачу на движение: собственная скорость теплохода 27км/час скорость тече??ия реки 3км/час. сколько времени потратил теплоход на путь между двумя пристанями расстояние которых равен 120км,если он будет плыть: а)по течению реки; б)против течения реки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27-3=24 км/ч -против течения 27+3=30км/ч -по течению 120:24=5ч -против течения 120:30=4ч по течению 
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