Продавец цветов принес 35. Сколькими способами он может составить букеты с одинаковым числом цветов в каждом букете?Какое количество возможно в одном букете?

Математика
Продавец цветов принес 35. Сколькими способами он может составить букеты с одинаковым числом цветов в каждом букете?Какое количество возможно в одном букете?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вроде 2 способами и в одном букете может быть 5 цветов и по 7 и ёще по одному то есть 3 способа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Скажите пожалуйста какой способ добычи в западно-сибирском нефтяном бассейне?
Ответить
Другие предметы
Пожалуйста, подскажите какие животные обитают в, на, или около реки Кама.
Ответить
Русский язык
Письмо автомобилисту написать
Ответить
Математика
Решите задачу на движение: собственная скорость теплохода 27км/час скорость тече??ия реки 3км/час. сколько времени потратил теплоход на путь меж...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста))) Задания к подготовке олимпиады. На сколько % увеличиться п??ощадь треугольника, если его длину увеличить на 20%, а ширину-...
Ответить