Продавец цветов принес 35. Сколькими способами он может составить букеты с одинаковым числом цветов в каждом букете?Какое количество возможно в одном букете?
Математика
Продавец цветов принес 35. Сколькими способами он может составить букеты с одинаковым числом цветов в каждом букете?Какое количество возможно в одном букете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вроде 2 способами и в одном букете может быть 5 цветов и по 7 и ёще по одному то есть 3 способа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Решите задачу на движение: собственная скорость теплохода 27км/час скорость тече??ия реки 3км/час. сколько времени потратил теплоход на путь меж...