Пожалуйста, подскажите какие животные обитают в, на, или около реки Кама.

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Пожалуйста, подскажите какие животные обитают в, на, или около реки Кама.
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Гость:
Осетр стерлядь сиг сазан
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