Скажите пожалуйста какой способ добычи в западно-сибирском нефтяном бассейне?

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Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн — крупнейший нефтегазоносный бассейн мира. Расположен в пределах Западно-Сибирской равнины на территории ХМАО, ЯНАО, Омской, Курганской, Томской и частично Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев России. Площадь около 3,5 млн км².