Скажите пожалуйста какой способ добычи в западно-сибирском нефтяном бассейне?
География
Скажите пожалуйста какой способ добычи в западно-сибирском нефтяном бассейне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн — крупнейший нефтегазоносный бассейн мира. Расположен в пределах Западно-Сибирской равнины на территории ХМАО, ЯНАО, Омской, Курганской, Томской и частично Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев России. Площадь около 3,5 млн км².
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Решите задачу на движение: собственная скорость теплохода 27км/час скорость тече??ия реки 3км/час. сколько времени потратил теплоход на путь меж...
Алгебра
Помогите пожалуйста))) Задания к подготовке олимпиады. На сколько % увеличиться п??ощадь треугольника, если его длину увеличить на 20%, а ширину-...