Скажите пожалуйста какой способ добычи в западно-сибирском нефтяном бассейне?

География
Скажите пожалуйста какой способ добычи в западно-сибирском нефтяном бассейне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн  — крупнейший нефтегазоносный бассейн мира. Расположен в пределах  Западно-Сибирской равнины на территории  ХМАО,  ЯНАО,  Омской,  Курганской,  Томской и частично  Свердловской,  Челябинской,  Новосибирской областей,  Красноярского и  Алтайского краев России. Площадь около 3,5 млн км².
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