ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС !!!!! Почему при одних болезнях в школе объявляется ка??антин, а при других – нет? Желательно подробно предложений 5-6.БЛАГОДАРЮ!!!!

Гость: Гость:

Есть очень заразные болезни и не такие и заразные. Вот например заразная болезнь как свиной грипп то школу закроют на карантин. А болезни как простуда и т.д. они не такие заразные. И вот ещё если заболеет пол школы как было у нас её могут закрыть. И если вы ходили по школе когда болели и ушли дамой потом не приходили в школу по причине болеешь и через несколько дней заболеет вся школа то точно её закроют. Вот всё подробно рассказал.