Определите массу оксида кальция (Сао), образовавшегося при горении 25 г кальция на ??оздухе. Решите пожалуйста

Химия

Определите массу оксида кальция (Сао), образовавшегося при горении 25 г кальция на ??оздухе. Решите пожалуйста

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