Определите массу оксида кальция (Сао), образовавшегося при горении 25 г кальция на ??оздухе. Решите пожалуйста
Химия
Определите массу оксида кальция (Сао), образовавшегося при горении 25 г кальция на ??оздухе. Решите пожалуйста
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25g xg 2Ca+O2=2CaO 80g 112g x=25·112/80=35g
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