Отметить в слове арбуз сонласные звуки и указать на звонкость глухость
Русский язык
Отметить в слове арбуз сонласные звуки и указать на звонкость глухость
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Р-звонк. б -звонк. з - звонк
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