План по сказке каверина Лёгкие Шаги

Литература
План по сказке каверина Лёгкие Шаги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.План дяди Кости 2.Побег Насти из Института вечного льда 3.Помощь Насте стать обычной девочкой,научиться жить среди других людей 
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