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Разложи число по разрядам. 4,928=
Математика
Разложи число по разрядам. 4,928=
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Будет 4,928=4000+900+20+8
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