Обведи номер ряда,в котором все слова начинаются с мягкого согласного звука 1.ветка,нитки,вулкан,петух2.щавель,герой,диван,секунда.3.речка,мелок,туфли,фикус.4.лимон,цепочка,береза,тюлень.
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Обведи номер ряда,в котором все слова начинаются с мягкого согласного звука 1.ветка,нитки,вулкан,петух2.щавель,герой,диван,секунда.3.речка,мелок,туфли,фикус.4.лимон,цепочка,береза,тюлень.
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