Обведи в каждом слове ударный слог. Составь слово из ударных слогов слов каждой строки. Это слово должно соответствовать схеме. Окунь, кофе, болото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони, лапа.?
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Обведи в каждом слове ударный слог. Составь слово из ударных слогов слов каждой строки. Это слово должно соответствовать схеме. Окунь, кофе, болото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони, лапа.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ок,(кофе(напиток или здание?)ко^фе (если напиток)кофе^(если здание), ло,ко, ла, ко, ло, ко, ла. а какое слово я даже и представить не могу подумай сома прости(
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