Очень надо!! помогите найти все первообразные для функции: 1) x^{5} 2) \sqrt[4]{x}
Алгебра
Очень надо!! помогите найти все первообразные для функции: 1) x^{5} 2) \sqrt[4]{x}
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