Очень нужна помощь, но в первую очередь с 3-м и 4-м заданиями!!!! Заранее спасибо

Алгебра
Очень нужна помощь, но в первую очередь с 3-м и 4-м заданиями!!!! Заранее спасибо
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