В чём можно обвинить скотинина в рассказе Недоросль

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Скотинин Тарас – дворянин, брат Простаковой. Крайне невежественен, глуп. Единственный интерес его жизни – свиньи, разведением которых он занимался. Ради денег рассчитывал жениться на Софье, племяннице Стародума. Из-за этого соперничал со своим племянником Митрофаном, конфликтовал с Простаковой: «Дойдет дело до ломки, погну, так затрещишь» . Этот герой является «достойным» представителем своей семьи: он нравственно и морально деградировал, превратился в животное, о чем говорит его фамилия. Причина такой деградации – в невежестве, отсутствии правильного воспитания: «…не будь тот Скотинин, тот чему-нибудь учиться захочет» .