В чём можно обвинить скотинина в рассказе Недоросль
Литература
В чём можно обвинить скотинина в рассказе Недоросль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скотинин Тарас – дворянин, брат Простаковой. Крайне невежественен, глуп. Единственный интерес его жизни – свиньи, разведением которых он занимался. Ради денег рассчитывал жениться на Софье, племяннице Стародума. Из-за этого соперничал со своим племянником Митрофаном, конфликтовал с Простаковой: «Дойдет дело до ломки, погну, так затрещишь» . Этот герой является «достойным» представителем своей семьи: он нравственно и морально деградировал, превратился в животное, о чем говорит его фамилия. Причина такой деградации – в невежестве, отсутствии правильного воспитания: «…не будь тот Скотинин, тот чему-нибудь учиться захочет» .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. а называлась эта проволока.....
Литература
Физика
Задача. За какой промежуток времени в колебательном контуре с индуктивностью 1,5*10∧-3 Гн и емкостью 6*10∧-9 Ф совершится 1*10∧4 электромагнитных...