Почему Англия вернулась к старому политическому устройсву в монархии
История
Почему Англия вернулась к старому политическому устройсву в монархии
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В результате перемен, вызванных законодательными и политическими новациями двух революций XVII века, в Англии оформилась – парламентская конституционная монархия. Сформировавшаяся буржуазия перехватила инициативу управления страной у феодальной аристократии, поставила Англию на путь прогрессивного развития. Проводившиеся в интересах буржуазии государственные реформы по ограничению власти монархии, привели к положительным результатам для всего английского народа. В стране стало складываться гражданское общество. Власть постепенно начинала становиться подконтрольной обществу, и несла перед ним ответственность, что снизило социальные противоречия.
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