1. Humans consume more __________ than any other nutrient. a. vitamins b. water c. carbohydrates d. proteins
Английский язык
1. Humans consume more __________ than any other nutrient. a. vitamins b. water c. carbohydrates d. proteins
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Humans consume more _c. carbohydrates __ than any other nutrient.
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