1. Humans consume more __________ than any other nutrient. a. vitamins b. water c. carbohydrates d. proteins

Английский язык
1. Humans consume more __________ than any other nutrient. a. vitamins b. water c. carbohydrates d. proteins
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Humans consume more _c. carbohydrates __ than any other nutrient.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Доклад про вулицю Павла Тичини.
Ответить
История
Что общего и отличного в государственном устройстве Ассирийского, Нововавилонск??го и Персидского государств?
Ответить
Українська мова
2 речення зі словом мрячило та тьмяніло
Ответить
Математика
Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина 2 раза больше ширины Сколько деревьев можно посадить на этой площади...
Ответить
Русский язык
Переделайте двусоставные предложения в безличные;1Снег тает на солнце.2за окном ч??ть брезжит рассвет.3Они хотят пойти к реке.4Он не хочет сидеть д...
Ответить