Переделайте двусоставные предложения в безличные;1Снег тает на солнце.2за окном ч??ть брезжит рассвет.3Они хотят пойти к реке.4Он не хочет сидеть дома.5К утру воздух стал свежим.6Он не хочет пить.7Сладко дремлет в кроватке малы...

Гость: Гость:

На солнце тает . За окном чуть брезжит . Им хочется пойти к реке . Ему не хочется сидеть дома. К утру стало свежо . Ему не хочется пить . Сладко дремлется в кроватке. Вдали раскатисто прогремело . Приятно пахнет ландышем .