Можно ли составить словосочетания сущ в им п + глагол почему

Русский язык
Можно ли составить словосочетания сущ в им п + глагол почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, это не будет словосочетанием, это уже предложение.
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