Топографические знаки вожможные истоки рек

Гость: Гость:

Вообще говоря, специального знака ни на одной карте я так и не видела. . просто начинается река (синяя линия) вот для родника есть свой знак. . (как запятая) , у колодца есть.. . а для реки гораздо больше условных знаков по характеристике её ширины, глубины, судоходности, типа берегов и дна...