Топографические знаки вожможные истоки рек

Окружающий мир
Топографические знаки вожможные истоки рек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще говоря, специального знака ни на одной карте я так и не видела. . просто начинается река (синяя линия) вот для родника есть свой знак. . (как запятая) , у колодца есть.. . а для реки гораздо больше условных знаков по характеристике её ширины, глубины, судоходности, типа берегов и дна...
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