А) В двух корзинах 21,7 кг яблок.В одной на 2,3 кг яблок больше,чем в другой.Сколько яблок в каждой корзине? б) Из пункта А выехала легковая автомашина со скоростью 74 км/ч. Через 2 часа из пункта В навстречу легковой выехала ...
Математика
А) В двух корзинах 21,7 кг яблок.В одной на 2,3 кг яблок больше,чем в другой.Сколько яблок в каждой корзине? б) Из пункта А выехала легковая автомашина со скоростью 74 км/ч. Через 2 часа из пункта В навстречу легковой выехала грузовая автомашина со скоростью 50 км/ч ,а ещё через 3 часа автомашины встретились. Найдите расстояние от А до В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Нехай невыдоме х х+х+2,3=21,7 2х=19,4 х=9,7 в первой корзине 9,7 кг яблок а во второй 12
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