А) В двух корзинах 21,7 кг яблок.В одной на 2,3 кг яблок больше,чем в другой.Сколько яблок в каждой корзине? б) Из пункта А выехала легковая автомашина со скоростью 74 км/ч. Через 2 часа из пункта В навстречу легковой выехала ...

Математика

А) В двух корзинах 21,7 кг яблок.В одной на 2,3 кг яблок больше,чем в другой.Сколько яблок в каждой корзине? б) Из пункта А выехала легковая автомашина со скоростью 74 км/ч. Через 2 часа из пункта В навстречу легковой выехала грузовая автомашина со скоростью 50 км/ч ,а ещё через 3 часа автомашины встретились. Найдите расстояние от А до В

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