Какой частью речи не может быть выражено обстоятельство? а) местоимением Б) ИМЕНЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ В) наречием

Русский язык
Какой частью речи не может быть выражено обстоятельство? а) местоимением Б) ИМЕНЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ В) наречием
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