Сравни свою последовательность такой, 6310,6320,6328,6330,6340,6350.

Математика
Сравни свою последовательность такой, 6310,6320,6328,6330,6340,6350.
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Гость:
Всё правильно.Молодец！
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