Что общего и отличного в государственном устройстве Ассирийского, Нововавилонск??го и Персидского государств?
История
Что общего и отличного в государственном устройстве Ассирийского, Нововавилонск??го и Персидского государств?
Ответ(ы) на вопрос:
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В 626 до н.э. в древней цивилизации Вавилония начался крупный бунт против власти Ассирийской империи. Участие в нем приняли халдеи – коренное население государства под руководством Набопаласара. Им удалось одержать победу над ассирийцами и было положено начало династии халдеев в Вавилоне. Были совершены военные походы на Палестину и Хеттское царство, которые пали под натиском армии Новой Вавилонии. Царь Навуходоносор захватил город Иерусалим, столицу государства Иудеи. Евреи тысячами были отправлены в Месопотамию. Это историческое событие описано в Старом Завете Библии. Для совершения религиозных обрядов евреи стали объединяться в группы и собраться в определенных местах. После дома, где они организовывали богослужение, стали называться синагогами.
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