Что общего и отличного в государственном устройстве Ассирийского, Нововавилонск??го и Персидского государств?

История
Что общего и отличного в государственном устройстве Ассирийского, Нововавилонск??го и Персидского государств?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 626 до н.э. в древней цивилизации Вавилония начался крупный бунт против власти Ассирийской империи. Участие в нем приняли халдеи – коренное население государства под руководством Набопаласара. Им удалось одержать победу над ассирийцами и было положено начало династии халдеев в Вавилоне. Были совершены военные походы на Палестину и Хеттское царство, которые пали под натиском армии Новой Вавилонии. Царь Навуходоносор захватил город Иерусалим, столицу государства Иудеи. Евреи тысячами были отправлены в Месопотамию. Это историческое событие описано в Старом Завете Библии. Для совершения религиозных обрядов евреи стали объединяться в группы и собраться в определенных местах. После дома, где они организовывали богослужение, стали называться синагогами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
2 речення зі словом мрячило та тьмяніло
Ответить
Математика
Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина 2 раза больше ширины Сколько деревьев можно посадить на этой площади...
Ответить
Русский язык
Переделайте двусоставные предложения в безличные;1Снег тает на солнце.2за окном ч??ть брезжит рассвет.3Они хотят пойти к реке.4Он не хочет сидеть д...
Ответить
Литература
В чем можно обвинить правдина в рассказе недоросль
Ответить
Химия
H2s + HNO3=H2 so4 + HNO3 + H2O овр .ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!+
Ответить