2 речення зі словом мрячило та тьмяніло
Українська мова
2 речення зі словом мрячило та тьмяніло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правда інколи тьмяніє, але ніколи не гасне Гасне, тьмяніє замулена мовна криниця Закiнчуеться листопад, тьмяніють барви осенi срібло тьмяніє при зіткненні з тілом і при неправильному зберіганні
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