Доклад про вулицю Павла Тичини.
История
Доклад про вулицю Павла Тичини.
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Гость:
Проспе́кт Павла́ Тичи́ни — проспект у Дніпровському районі міста Києва, житловий масив Березняки. Пролягає від Дніпровської набережної до Березняківської вулиці.
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