Ребята, помогите с решением, пожалуйста! Вычислить sin2х и ctg2х , если cos х = 0.8, 0 lt; х lt; п/2
Математика
Ребята, помогите с решением, пожалуйста! Вычислить sin2х и ctg2х , если cos х = 0.8, 0 lt; х lt; п/2
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Применены формулы двойного угла
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