Ребята, помогите с решением, пожалуйста! Вычислить sin2х и ctg2х , если cos х = 0.8, 0 lt; х lt; п/2

Математика

Ребята, помогите с решением, пожалуйста! Вычислить sin2х и ctg2х , если cos х = 0.8, 0 lt; х lt; п/2

Автор: Гость