Первые 300 км автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, следующие 150 км - со скоростью 50 км/ч, а последние 140 км - со скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиле на протяжении всего пути. Решение..пожалуйста :)

Математика
Первые 300 км автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, следующие 150 км - со скоростью 50 км/ч, а последние 140 км - со скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиле на протяжении всего пути. Решение..пожалуйста :)
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Гость:
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