Найдите значение выражения: (-5/8+(-3/4))+(-7,6+(-2целых2/5))
Математика
Найдите значение выражения: (-5/8+(-3/4))+(-7,6+(-2целых2/5))
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