Расскажите какие памятники есть в вашем городе(Санкт Петербург)помогите пж

Гость: Гость:

Обелиск "Город-герой Ленинград"Обелиск "Румянцева победам" Памятник Екатерине II Памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли Памятник Петру I (Медный всадник) Ростральные колонны Александровская колонна Памятник Николаю I Памятник Суворову А.В. Монумент Героическим защитникам Ленинграда (Площадь Победы) Обелиск "Город-герой Ленинград"