Расскажите какие памятники есть в вашем городе(Санкт Петербург)помогите пж
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Расскажите какие памятники есть в вашем городе(Санкт Петербург)помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
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Обелиск "Город-герой Ленинград"Обелиск "Румянцева победам" Памятник Екатерине II Памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли Памятник Петру I (Медный всадник) Ростральные колонны Александровская колонна Памятник Николаю I Памятник Суворову А.В. Монумент Героическим защитникам Ленинграда (Площадь Победы) Обелиск "Город-герой Ленинград"
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