Придумайте рассказ о музыке пожалуйста

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Одушевления леса музыкой..Когда-то жил на белом свете скрипач, который очень любил музыку. Однажды осенью он пошел в лес и взял с собой свою любимую скрипку. Настроение его было очень грустное, поэтому он и стал играть в лесу грустную музыку. Ручей стал журчать еще тише, деревья на ветру колышутся быстрее. Кузнечик стал петь под музыку свою любимую песенку. Кукушка и соловей подпевают ему. Скрипачу очень понравилась эта живая мелодия. Он шел домой и радовался, потому что никогда не слышал такую одушевленную музыку.