Очень срочно. Даю максимальное количество баллов. Нужно написать математическую сказку. Тема любая начиная от 5 до 6 класса. В сказке должны присутствовать математические действия. Это не может быть просто "Король по имени Н...

Гость: Гость:

Жило было в мире царство математики. В этом царстве жил король. Его звали Число 5. Также в этом царстве были страны называли их " Сложение " , " Вычитание " , " Умножение " и " Деление " . Но была страна которая была против учёбы и того что все умные и практически все знают математику. Этой стране придумали название " Шалун ". Однажды эта страна начала объявлять перемирие. Ей поверили. И она начала всем говорить что математика это скучно. Король 5 захотел проучить страну " Шалун " . Он придумал сказать им что они правы , а потом объяснить всем что эта страна только всем вредит, затем сделать так чтобы они захотели сами уйти и жить там вечно . Прошла неделя. Король Число 5 изменил своё имя, теперь его зовут Король Число 4. Потому что он не считает страну " Шалун " не в царстве математики. Все получилось. С этого момента они жили долго и счастливо. А страна " Шалун " больше не влезала в это царство. Конец