Очень срочно. Даю максимальное количество баллов. Нужно написать математическую сказку. Тема любая начиная от 5 до 6 класса. В сказке должны присутствовать математические действия. Это не может быть просто "Король по имени Н...
Математика
Очень срочно. Даю максимальное количество баллов. Нужно написать математическую сказку. Тема любая начиная от 5 до 6 класса. В сказке должны присутствовать математические действия. Это не может быть просто "Король по имени Ноль спас свою возлюбленную Сто от злого дракона". Прошу, не копируйте из интернета. Сказка должна быть не слишком маленькой, но и не слишком большой. В принципе, ограничений нет. Спасибо~
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жило было в мире царство математики. В этом царстве жил король. Его звали Число 5. Также в этом царстве были страны называли их " Сложение " , " Вычитание " , " Умножение " и " Деление " . Но была страна которая была против учёбы и того что все умные и практически все знают математику. Этой стране придумали название " Шалун ". Однажды эта страна начала объявлять перемирие. Ей поверили. И она начала всем говорить что математика это скучно. Король 5 захотел проучить страну " Шалун " . Он придумал сказать им что они правы , а потом объяснить всем что эта страна только всем вредит, затем сделать так чтобы они захотели сами уйти и жить там вечно . Прошла неделя. Король Число 5 изменил своё имя, теперь его зовут Король Число 4. Потому что он не считает страну " Шалун " не в царстве математики. Все получилось. С этого момента они жили долго и счастливо. А страна " Шалун " больше не влезала в это царство. Конец
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