Очень срочно надо!!! В коробке лежат 6 белых шаров и несколько синих. Сколько синих ??аров в коробке, если вероятность того, что выбранная наугад шарик окажется синей равна 3/5?

Алгебра
Очень срочно надо!!! В коробке лежат 6 белых шаров и несколько синих. Сколько синих ??аров в коробке, если вероятность того, что выбранная наугад шарик окажется синей равна 3/5?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - кол-во синих шаров 6/x=3/5 =>x=6*3/5=30 Ответ: 30
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