Очень срочно надо!!! В коробке лежат 6 белых шаров и несколько синих. Сколько синих ??аров в коробке, если вероятность того, что выбранная наугад шарик окажется синей равна 3/5?

Алгебра

Очень срочно надо!!! В коробке лежат 6 белых шаров и несколько синих. Сколько синих ??аров в коробке, если вероятность того, что выбранная наугад шарик окажется синей равна 3/5?

Автор: Гость