Прочитайте пословицу. Скажите почему так говорят.Не вырастишь овощей – не свариш?? щей.

Русский язык
Прочитайте пословицу. Скажите почему так говорят.Не вырастишь овощей – не свариш?? щей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты не потрудишся то и награды тебе не будет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать по составу слово корни
Ответить
Русский язык
Обясните постановку знаков препинания
Ответить
Обществознание
Один известный философ утверждал, что существование пудинга доказывается тем, чт?? его съедают.Какой критерий истины здесь подразумевается?
Ответить
Русский язык
Пять словосочетаний "существительное + прилагательное" к слову опасность
Ответить
Биология
Как называются змеиные питомники
Ответить