Прочитайте пословицу. Скажите почему так говорят.Не вырастишь овощей – не свариш?? щей.
Русский язык
Прочитайте пословицу. Скажите почему так говорят.Не вырастишь овощей – не свариш?? щей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты не потрудишся то и награды тебе не будет
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