Помогите решить уравнение по алгебре: ах-2х=а-2 если а это параметр
Алгебра
Помогите решить уравнение по алгебре: ах-2х=а-2 если а это параметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аx-2x=a-2 всё домножаем на x получается xx(a-2)=(a-2)x (a-2)x сокращаем получается x=1
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