Помогите решить уравнение по алгебре: ах-2х=а-2 если а это параметр

Алгебра
Помогите решить уравнение по алгебре: ах-2х=а-2 если а это параметр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аx-2x=a-2    всё домножаем на x  получается xx(a-2)=(a-2)x (a-2)x  сокращаем получается x=1  
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