Почему когда снимешь с iPhone защитное стекло, весь экран становится серый?

Информатика
Почему когда снимешь с iPhone защитное стекло, весь экран становится серый?
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Автор: Гость
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Гость:
Ой кажется я в этом не варю
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