Реши задачу поезд итправляется в 19 ч 35 мин. дорога пассажира от дома до вокзала занимает 45 мин. в котором часу пассажиру надо выехать из дома чтобы быть на вокзале за 15 мин до отправления поезда

Математика
Реши задачу поезд итправляется в 19 ч 35 мин. дорога пассажира от дома до вокзала занимает 45 мин. в котором часу пассажиру надо выехать из дома чтобы быть на вокзале за 15 мин до отправления поезда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выйти из дома в 18:35
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