Реши задачу поезд итправляется в 19 ч 35 мин. дорога пассажира от дома до вокзала занимает 45 мин. в котором часу пассажиру надо выехать из дома чтобы быть на вокзале за 15 мин до отправления поезда

Математика

Реши задачу поезд итправляется в 19 ч 35 мин. дорога пассажира от дома до вокзала занимает 45 мин. в котором часу пассажиру надо выехать из дома чтобы быть на вокзале за 15 мин до отправления поезда

Автор: Гость