Решите 8 и 9 номер (желательно с объяснением) и в 10 достаточно только ответ.

Геометрия
Решите 8 и 9 номер (желательно с объяснением) и в 10 достаточно только ответ.
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