Крылья у рукокрылых представляют собой 1) передние конечности, покрытые перьями 2) недоразвитые передние и задние конечности 3) волосы, собранные в пучки 4) кожные перепонки, натянутые вдоль тела

Биология

Крылья у рукокрылых представляют собой 1) передние конечности, покрытые перьями 2) недоразвитые передние и задние конечности 3) волосы, собранные в пучки 4) кожные перепонки, натянутые вдоль тела

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