Крылья у рукокрылых представляют собой 1) передние конечности, покрытые перьями 2) недоразвитые передние и задние конечности 3) волосы, собранные в пучки 4) кожные перепонки, натянутые вдоль тела

Биология
Крылья у рукокрылых представляют собой 1) передние конечности, покрытые перьями 2) недоразвитые передние и задние конечности 3) волосы, собранные в пучки 4) кожные перепонки, натянутые вдоль тела
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) передние конечности,покрытые перьями:3 надеюсь,что помогла!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Це можна засвоїти ,але не можна освоїти ? А)заболочені землі Б)додаткові маршути В)суміжні професії Г)таблийю множення Д)нові родовища
Ответить
Математика
Частку чисел 21 и 3 увеличить на 2
Ответить
Математика
Помогите пж(( я не могу я ьы сделала но времени мало
Ответить
Английский язык
Перевидите пожалуйста диалог (в)
Ответить
Математика
Выполните сложение:з) -3,84+4,16;и)-2/9+5/9;к)-4/7+2/7;л)5/8+(-7/12);
Ответить