Выполните сложение:з) -3,84+4,16;и)-2/9+5/9;к)-4/7+2/7;л)5/8+(-7/12);
Математика
Выполните сложение:з) -3,84+4,16;и)-2/9+5/9;к)-4/7+2/7;л)5/8+(-7/12);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З)0,32 и) 3/9=1/3 к)-2/7 л)1/24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите словосочетания в которых прилагательные обозначают признаки предмета по: величине, цвету, весу, месту, времени, материалу, вкусу, назначен...
Информатика
Имеется некоторая IP-сеть. В ней присутствуют: файловый сервер с адресом 192.170.100.3 mask 255.255.255.240, шлюз для выхода в Интернет с адресом 1...
Английский язык