(-2)+х-(-3)=5 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
(-2)+х-(-3)=5 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем скобки и не забываем про знаки -2+x+3=5 x+1=5 x=5-1 x=4
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