Напишите четыре пять предложений на тему мое любимое время года

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Напишите четыре пять предложений на тему мое любимое время года
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё любимое время года зима. Зимой мы катаемся на коньках, санках и играем в снежки. Зимой выпадает много пушистого снега. Все мы любим зимний праздник Новый Год!
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