1142(весь) ПОМОГИТЕ,ОЧЕНЬ СРОЧНО ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО))
Математика
1142(весь) ПОМОГИТЕ,ОЧЕНЬ СРОЧНО ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)32*25/50*24=8*1/2*6=8/12 б)38*17/34*24=19*1/2*6=19/12 в)64*48/56*72=8*6/7*9=48/63 г)38*45/60*95=19*9/30*19=9/30 д)25-12/12*13=1/12 е)26+13/13*26=3/26 ж)7+28/7*28=5/28 з)45+5/5*45=10/45=2/9
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