Соченение на тему "Увлекательная экскурсия"
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Соченение на тему "Увлекательная экскурсия"
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Сегодня нам предстоит увлекательная экскурсия в замечательный город: мы отправимся в Рим. Рим - столица Италии - расположен в центральной части Апеннинского полуострова на берегах реки Тибр, в 27 километрах от побережья Тирренского моря. Один из древнейших городов мира, Рим, по преданию, был основан в 753 году до нашей эры. Его название, по одной версии, происходит от имени легендарного основателя города Ромула, по другой - от древнего наименования реки Тибр - Румон. В течение ряда веков Рим был столицей могущественного рабовладельческого государства и одним из важнейших центров античной цивилизации. Со II века нашей эры начался упадок Рима. Полчища варварских племен с севера совершали неоднократные набеги на город, предавая его огню и разрушениям. Постепенное экономическое восстановление города происходило медленно. Рим стал столицей Итальянского королевства в 1871 году с завершением объединения Италии. Рим - административно-политический и торгово-финансовый центр страны. В городе много итальянских и иностранных банков, правлений промышленных фирм. Однако в индустриальном развитии Рим уступает таким городам Северной Италии, как Турин, Милан, Генуя. Для промышленности Рима характерно преобладание мелких фабрик и заводов, а также кустарно-ремесленных мастерских, обслуживающих городское население и многочисленных туристов. Только восемь процентов населения города занято в промышленности, остальные - в торговле, на транспорте, в сфере кредита и услуг, в административном аппарате. Рим - крупнейший в Италии транспортный узел; сюда сходятся 5 железнодорожных линий, 8 шоссе и до 30 воздушных линий, связывающих его через аэропорты с большинством стран мира. Морские ворота Рима - порт на побережье Тирренского моря. Большая часть Рима расположена на левом берегу Тибра. На правом берегу, за крепостной стеной, воздвигнутой в средние века, находится государство Ватикан - резиденция главы католической церкви папы римского. Оба берега соединены 18 старинными мостами. В центральной части города размещаются государственные учреждения, банки, крупные магазины, гостиницы, рестораны. Северная и южная окраины представляют собой кварталы-сады, где расположились виллы и особняки буржуа, аристократов и высших чиновников. Юго-запад и восток - это преимущественно пролетарские окраины. Рим - один из старинных университетских городов. Римский университет был основан в 1303 году. В Риме находятся также консерватория, основанная в 1570 году, Академия изящных искусств, большое число католических высших учебных заведений. В двадцати пяти римских библиотеках хранится более 7 миллионов книг. В городе много музеев, имеется один оперный театр с постоянной труппой. Каждая из исторических эпох оставила отпечаток на облике Рима. Всемирно известны такие памятники античности, как руины амфитеатра Колизей (I век н. э.), храм Пантеон - усыпальница выдающихся людей Италии (начало II века), развалины построек Форума и другие. В эпоху Возрождения был сооружен грандиозный собор Святого Петра (1506-1626), большую часть которого построил Микеланджело. Ему же принадлежит и архитектурный ансамбль площади перед Капитолием (здание римского муниципалитета). Сочетание памятников античного зодчества, эпохи Возрождения и барокко с застройками позднейшего времени придают Риму своеобразную и неповторимую красоту.
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