Что означают слова и выражения: ушкуйник, концы, кончанский староста, уличанский староста, чёрный люд? Прошу кратко и понятно.

Гость: Гость:

Ушкуйник — вольный человек, входивший в вооружённую дружину, снаряжавшуюся новгородскими купцами и боярами, разъезжавшую на ушкуях и занимавшуюся торговым промыслом и набегами на Волге и Каме. Кончанский Староста- руководитель системы местного самоуправления в одном из городских районов Др. Новгорода. Избирался на кончанском вече из бояр. Уличный староста- глава улицы КОНЕЦ м. (умал. конь) предел в пространстве, в протяжении, во времени, в действии и пр. противоположное началу. Чёрный люд- холопы