Сделайте морфологический разбор всех глаголов.Перед домом лопнули почки на душистых тополях.В саду,из разогретой земли,лезла трава.Весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками.С каждым днем прибывает в саду птиц.Скоро забе...
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Сделайте морфологический разбор всех глаголов.Перед домом лопнули почки на душистых тополях.В саду,из разогретой земли,лезла трава.Весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками.С каждым днем прибывает в саду птиц.Скоро забегают между стволами чёрные дрозды-ловкачи ходить пешком.В липах залилась иволга.Она суетится и свистит медовым голосом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лопнули(что сделали?) глагол.,сов.в., неопределенная форма лопнуть прош.время, мн.ж. Продернулся(что сделал?) глагол, сов.в., неопределенная форма подернуть, прош.время., ед.ч. Залилась(Что сделала?) глагол, сов.в. неопределенная форма залить, прош.время, ед.ч. Ходить(Что делать?) глагол, несов.в. неопределенная форма ходить, наст.время Забегают(что делают?) глагол, несов.в. неопределенная форма забегать, наст.время, мн.ч. Прибывает(что делает?) глагол, несов.в. неопределенная форма прибыть, наст.время ед.ч. 2 лицо из.яв н. Суетится(Что делает?) глагол несов.в. настоящее время, 1 лицо, непереходный, из.яв.н.
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