Сделайте морфологический разбор всех глаголов.Перед домом лопнули почки на душистых тополях.В саду,из разогретой земли,лезла трава.Весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками.С каждым днем прибывает в саду птиц.Скоро забе...

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Сделайте морфологический разбор всех глаголов.Перед домом лопнули почки на душистых тополях.В саду,из разогретой земли,лезла трава.Весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками.С каждым днем прибывает в саду птиц.Скоро забегают между стволами чёрные дрозды-ловкачи ходить пешком.В липах залилась иволга.Она суетится и свистит медовым голосом.

Автор: Гость