Вычислите, используя распределительное свойство умножения 1) 18,3*0,5-5,81*0,5 2) 2.07*0,7+2,07*7,2
Математика
Вычислите, используя распределительное свойство умножения 1) 18,3*0,5-5,81*0,5 2) 2.07*0,7+2,07*7,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 18,3 * 0,5 - 5,81 * 0,5 = 9,15 - 2,905 = 6,245 2. 221,07 * 0,7 + 21,07 * 7,2 = 154,179 + 151,704 = 306,453
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши суммы в тетрадь. воспользуйся правилом перестановки слагаемых и найди зна??ения сумм.1+7 2+7 3+7 4×7 5+7 6+7 8+7
Другие предметы
Расскажите о заповедях в которых говорится об отношении людей друг к другу.Объясните как вы их понимаете
Математика
Сделай к задаче рисунок и еще на каждом конверте по две марки Сколько марок на 5 та??их конвертах математика 2 класс
Биология