В треугольнике abc угол а разделить на угол b разделить на угол c=2:3:4 надите углы треугольника abc

Математика
В треугольнике abc угол а разделить на угол b разделить на угол c=2:3:4 надите углы треугольника abc
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - 1 градус, тогда получается 2х+3х+4х=180  отсюда 9х=180     х=20  Получается 1 угол 2х20=40 градусов, второй - 3х20=60 градусов, 3 угол - 4х20=80 градусов
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