2 речення із словом правда,щоб в одному випадку слово було вставним,а в іншому членом реченням

Українська мова
2 речення із словом правда,щоб в одному випадку слово було вставним,а в іншому членом реченням
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мене з дитинства вчили, що треба говорити тільки правду. - член речення Правда, людина не може жити без друзів та родичів. - вставне слово
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