Выпишите словосочетания в которых прилагательные обозначают признаки предмета по: величине, цвету, весу, месту, времени, материалу, вкусу, назначению, принадлежности, возрасту, внутренним качествам, цене
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Выпишите словосочетания в которых прилагательные обозначают признаки предмета по: величине, цвету, весу, месту, времени, материалу, вкусу, назначению, принадлежности, возрасту, внутренним качествам, цене
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Алая заря,круглый стол,городской парк,зимняя ночь-время каменное здание-материал космический корабль- гигантский рост-величина сладкий чай-вкус дорогой ковер-цена легкая деталь-вес сегодняшняя газета-время юный техник-возраст дедушкин портфель-принадлежность высокий юноша-величина смелый пограничник-внутр качество
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