Выпишите словосочетания в которых прилагательные обозначают признаки предмета по: величине, цвету, весу, месту, времени, материалу, вкусу, назначению, принадлежности, возрасту, внутренним качествам, цене

Русский язык
Выпишите словосочетания в которых прилагательные обозначают признаки предмета по: величине, цвету, весу, месту, времени, материалу, вкусу, назначению, принадлежности, возрасту, внутренним качествам, цене
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алая заря,круглый стол,городской парк,зимняя ночь-время каменное здание-материал космический корабль- гигантский рост-величина  сладкий чай-вкус дорогой ковер-цена легкая деталь-вес сегодняшняя газета-время юный техник-возраст дедушкин портфель-принадлежность высокий юноша-величина смелый пограничник-внутр качество
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Имеется некоторая IP-сеть. В ней присутствуют: файловый сервер с адресом 192.170.100.3 mask 255.255.255.240, шлюз для выхода в Интернет с адресом 1...
Ответить
Английский язык
Соедини стрелками помогите пож
Ответить
Українська мова
2 речення із словом правда,щоб в одному випадку слово було вставним,а в іншому членом реченням
Ответить
Русский язык
Напишите четыре пять предложений на тему мое любимое время года
Ответить
Математика
В треугольнике abc угол а разделить на угол b разделить на угол c=2:3:4 надите углы треугольника abc
Ответить