Выпишите словосочетания в которых прилагательные обозначают признаки предмета по: величине, цвету, весу, месту, времени, материалу, вкусу, назначению, принадлежности, возрасту, внутренним качествам, цене

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Выпишите словосочетания в которых прилагательные обозначают признаки предмета по: величине, цвету, весу, месту, времени, материалу, вкусу, назначению, принадлежности, возрасту, внутренним качествам, цене

Автор: Гость