Перевидите пожалуйста диалог (в)

Гость: Гость:

Привет,ребята!Я перевел вторую часть текста Отлично.Спасибо.Мы прочитаем его этим вечером.Ты нашел второй ключ к сокровищам? Да,он там А что насчет других ключей? Мы должны найти книгу с вырванными страницами в нашем доме Я уже думал об этом Так какой план? Я позвонил Розе.Она попробует найти книгу для нас Отличная идея! Что насчет грабителя?Вы видели или слышали что нибудь? Да.Кто то обыскал нашу комнату Вы сказали об этом директору? Нет.Мы хотим подождать и поймать вора