Перевидите пожалуйста диалог (в)
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Перевидите пожалуйста диалог (в)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет,ребята!Я перевел вторую часть текста Отлично.Спасибо.Мы прочитаем его этим вечером.Ты нашел второй ключ к сокровищам? Да,он там А что насчет других ключей? Мы должны найти книгу с вырванными страницами в нашем доме Я уже думал об этом Так какой план? Я позвонил Розе.Она попробует найти книгу для нас Отличная идея! Что насчет грабителя?Вы видели или слышали что нибудь? Да.Кто то обыскал нашу комнату Вы сказали об этом директору? Нет.Мы хотим подождать и поймать вора
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